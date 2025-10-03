Бедствие в няколко области у нас след поройните дъждове, паднали през изминалите часове. Стихията в "Елените" взе и жертва. Оперативният щаб на МВР заседава във връзка с усложнената метеорологична обстановка. Ще бъдат обсъдени действията, които ведомството предприема.

След заседанието брифинг за медиите ще дадат заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и представители на ГДНП и ГДПБЗН.

NOVA ще излъчи изявлението на живо в извънредна емисия, която ще започне в 14.58 ч.

Редактор: Маргарита Стоянчева