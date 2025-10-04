Снимка: Биляна Борисова, NOVA
-
Комисар Джартов: Хората бяха предупредени, но вълната в "Елените" дойде неочаквано за всички
-
Спортни новини (03.10.2025 - късна)
-
Антон Златанов изказа съболезнования след смъртта на граничния полицай
-
„Предизвиквам те”: Иво Димчев за рамките в живота и на сцената
-
Мама работи: Достатъчно добре ли обезпечава законът работещите майки
-
Нови два изтребителя F-16 пристигнаха в България
Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана
Проходът Петрохан продължава да бъде затворен повече от 24 часа заради опасност от падащи клони и дървета. Това обясни репортерът на NOVA Биляна Борисова в ефира на "Събуди се".
Снимка: Биляна Борисова, NOVA
От Областно пътно управление-Монтана уверяват, че пътя е почистен до асфалт и няма сняг на пътя, но има много надвиснали клони и дървета, което не е безопасно за хората.
Отново затвориха прохода Петрохан, спряха движението по част от "Хемус"
Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.
Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.
На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, но продължава леко да вали дъжд.
Снимка: Биляна Борисова, NOVA
Очаква се екипи на поддържащата фирма и Горски служители от “ДГС Берковица” към СЗДП ДП, Враца, да окажат съдействие и помощ по отстраняване на щетите в резултат на обилния снеговалеж и горолома в планината.
Последвайте ни