Втори ден страната е в плен на лошо време - необичайно ниски температури, снеговалежи и дори опасност от наводнения. И днес проходът Петрохан беше затворен за движение и в двете посоки поради интензивния снеговалеж в района. Във високите му части, където снежната покривка е 25-30 см, има паднали клони и дървета. В четвъртък се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа. „Призовавам водачите да пътуват през прохода само при необходимост”, каза директорът на ОПУ-Монтана Володя Вълов.

Временно се ограничава движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване. Пътят между Чипровци и село Мартиново също е затворен. В Чипровци няма ток, а децата учат с намалени часове.

Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране при нужда. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия.

След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.

Усложнена обстановка, обилни дъждове и първи сняг по високите места

Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания.

Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри в четвъртък. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас.