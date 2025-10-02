Рязко падане на температурите, обилни дъждове и първи сняг по високите места и планините. Така осъмна страната. Но в следващите часове обстановката ще се усложнява. Европейската система за предупреждение при наводнения излезе с информация за възможни проблеми в 9 области на България, тази нощ и утре.

МВР събра на спешна среща министри, кметове и експерти, за да се набележат превантивни мерки при евентуални поройни валежи. След него стана ясно, че има проблемни места по речните корита, но те вече са под наблюдение, а пожарната и службите са в готовност за реакция. Системата BG ALERT също е приведена в готовност за активиране при нужда.

На Витоша снегът не спря да вали през целия четвъртък, натрупаха се 5-6 сантиметра, но макар мокър и тежък засега не създава проблеми.

Кирил има гости от Хърватия. Идват на хижа Алеко, за да видят София от високо, но виждат сняг: "Честит първи сняг на вас и на всички софиянци и българи". Снежана от Хърватия казва, че е изненадана, защото е от Далмация, а там е слънчево.

Оранжев и жълт код за дъжд и мокър сняг за 20 области в петък

На разходка в снега идва и Ваня, но с автобуса. Като любител планинар тя напомня, че екипировката в такова време е задължителна: "Всичко ми е в чантата. Допълнителни дрехи, ръкавици. Вода, храна, задължително телефон с батерия. Имам допълнителни клин, термо. Може да паднат клони, трябва да се съобразим с това. Аз имам и дъждобран също."



Въпреки, че снеговалежът продължи през целия ден, а температурите останаха около нулата, пътищата до хижа Алеко бяха почистени и опесъчени и пътуването се осъществяваше без проблем



Тодор, който се връща от хижа Алеко има чисто нови зимни гуми и за него пътуването е безпроблемно.

От сутринта на терен са 4 машини, които чистят и опесъчават пътищата в района: "От Драгалевци до тук чистим целия район. Справяме се засега. Днес така. Утре го дават повече да вали", каза Николай Станев, шофьор на снегорин.

В МВР службите и пет министерства се събраха на съвещание: "Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила и официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложняване на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната", обясни министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

След проверка са установени 507 места в речните корита с нарушена проводимост. А след съвещанието беше решено всички министерства, ведомства, областни управи и общини да прегледат плановете си за защита при бедствия, а системите за ранно предупреждение и BG ALERT да бъдат във висока степен на готовност.