Как държавата ще завърши бюджетната година
Предупреждения за дефицит от над 5%, инфлация, но и повишение от 6 млрд. в приходната част в сравнение с миналата година. Всичко това на фона на предстоящата бюджетна процедура. Темата коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.
„Прогнози на хартия доста често излизат грешни. В случая данъчните ни прогнози са и напрегнати, тъй като искахме да влезем в трите процента дефицит. Проблем са и неправилно планираните приходи от данъци”, коментира Димитров. Капиталовата програма на страната той определи като „безпрецедентна”.
Управляващите отхвърлят притесненията за дефицит над 5%
„Ако програмата се изпълни, там ще можем да покрием липсите от събирането на данъци към края на годината като буфер. Не е нужно да сме песимисти – запътили сме се към влизане в еврозоната, а една част от държавите са имали и по-големи дефицити, макар и за кратко”, обясни още той. По-думите му, дефицит в бюджета, разрешен за кратко, не би довел до най-крайните и негативни сценарии за страната.
Според Димитров, средствата за енергетика, които страната ни планира, е редно да се инвестират по програмите, важни за развитието на сектора.
„Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта е механизмите за облагане. Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно – така, чрез един косвен данък, ще направим бедните още по-бедни”, каза още Димитров.
