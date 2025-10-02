Финансовото ведомство разпространи изпълнението на финансовата програма на правителството до месец август тази година. Според разчетите на властта за момента няма проблем с баланса между приходите и разходите. В същото време Фискалният съвет и редица експерти алармираха, че ако всички разходи за годината, заложени в бюджета, се изпълнят, дефицитът ще надхвърли 5 процента.

⇒ Приходите и разходите

Към осмия месец на годината постъпленията в хазната са 52 млрд - 662 милиона лева или почти 59 процента от годишните разчети. В същото време разходите са 57 млрд. 876 милиона лева или почти 60 процента от заложените за годината. Тоест дефицитът или разликата между двете възлиза на 5 млрд. 215 милиона лева или 2.4 процента от БВП.

При приемането на бюджета беше заложено, че дефицитът за годината ще е 6 млрд. 435 милиона. До края на годината имаме право на само 1 млрд. И 200 още дефицит. Финансовото ведомство обаче очаква 4 млрд. и половина по Плана за възстановяване, които да компенсират разликата.

Финансовото ведомство е категорично, че сметките, написани в Бюджет 2025, ще излязат. Тъй като тепърва предстои НАП и Агенция "Митници" да съберат още пари от данъци.

От Фискалния съвет обаче вече предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6 млрд. и половина лева. А експерти вече алармират, че голяма част от разходите идват от заплати на държавната администрация заради фиксирани формули в устройствените закони, по които се изчисляват.

"Самият финансов министър така си сваля отговорността от неговото ведомство. Казва - това не е наша работа, това са го решили народните представители, ние изпълняваме това, което е записано", каза икономистът Лъчезар Богданов.

А големите дефицити накрая излизат солено.

"Те стават неудържими, има нужда от консолидация или корекция и това става за сметка на доста болезнени мерки. Включително замразяване на заплати, включително вдигане на данъци. За всички!", добави Богданов.

Синдикатите обаче не виждат проблема при заплатите на държавната администрация.

"На консолидирана база 18-20 млрд. лева са разходите за заплати на държавата, включително съдебни институции, учители и т.н. Обобщаването на такива данни е както казва народа - свинско със зеле. Не става", посочи икономистът от КТ "Подкрепа" Димитър Кацарчев.

Но и те виждат проблем във фиксирането на държавни харчове, които не подлежат на корекция през закона за бюджета, тъй като при извънредни разходи не може да се реагира бързо.

"Тогава какъв е смисъла от този бюджет? Или от Народното събрание, което ще приеме този бюджет. Отнема се от една страна гъвкавост и от друга се отнема правото на това ти да договаряш и да реагираш правилно и адекватно към даден момент.

До края на годината България има право на още милиард и двеста милиона лева, за да достигне тава на позволения дефицит. От Министерство на финансите обаче очакват още над 4 млрд., които да компенсират надхвърлените до момента разходи.