Два тира катастрофираха днес в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал минути преди 13:00 часа в района на село Пчелиново.

За щастие при катастрофата няма пострадали. Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Временно движението в района на произшествието се осъществява в една лента заради почистване на разлята нафта по пътното платно. На място има полицейски екип.

Редактор: Мария Барабашка