Свлачище затвори пътя от Асеновград към Смолян. Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки. Свлекли са се камъни, дървета и пръст.

На място пристигна и полиция, която да създаде организация. Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.