В Русенско удължиха с едно денонощие срока за евакуацията на жителите на село Николово. Причината е повредената стена на езерото Липник. Точно в 13.00 ч. отново активираха системата BG-Alert, обявена е и готовност за евакуация на град Мартен и село Сандрово. А река Янтра заля частично ниви в региона.

Река Янтра спада към Долна Студена, там няма опасност. Направени са огледи на язовирната стена от страна на хидроинженери и геолози, но все още не са излезли със становище. Затова са удължени извънредните мерки с 24 часа. Водата, която се изпопмпва от езерото към река Дунав преминава край град Мартен. Там се е скъсала дига.

Обявиха бедствено положение в село Николово

„Щабът от експерти реши извънредните мерки да се удължат още 24 часа, защото все още ската е овлажнен и искаме да установим за тези нови 24 часа дали всички движения по стената са спрели. Зная, че ще бъде тежко и за гражданите да бъдат в такава ситуация още 24 часа, но трябва да елиминираме всяка една, дори процент опасност за тях”, обясни кметът на Русе Пенчо Милков.



„В Мартен се изпомпва 800 литра в секунда в река Дунав. Около 275 декара е разливната буферна зона, която вече е пълна и затова изпомпва с помпи на пожарната. Само земеделска земя и казан за ракия, хората няма къде да си сварят ракията, ако се наложи”, заяви кметът на Мартен Димо Тонев.

„Прелива, там е скъсана дигата и стана като езеро, не може да се стигне до имота. Три дена вече, имам клиенти, вече мърморят, че ще се вкисне джибрето”

, притеснен е собственик на дестилерия.