Заради проливните дъждове през последните дни езерото „Липник“ край Русе е започнало да прелива, а дигата му е поддала. В резултат на това кметът на Русе Пенчо Милков обяви двудневно бедствено положение в село Николово.

По думите му, в района се извършва интензивно изпомпване на водата с висок дебит, като в операцията са включени и два мощни хидропомпени агрегата на пожарната, които подпомагат дейностите по предотвратяване на преливане.

„Разпореждането, което съм издал, е да се евакуират хората на 150 метра от двете страни на така наречената ‘бара’ — това е коритото на реката и ниската част на село Николово“, заяви кметът на Община Русе Пенчо Милков.

Хората, живеещи близо до канала, са били предупредени за възможно наводнение, ако дигата се скъса. Някои са се евакуирали сами, други отказват да напуснат домовете си.

„Къде да вървя? Не искам нищо, нищо не желая, Бог да ни помага“, каза през сълзи местен жител на име Александър. „Нали всеки си е нагласил зимнина, трябва да ги оставим и да ходим“, добави съпругата му.

Част от хората са дошли, за да приберат близките си от опасните зони.

„Майка ми, брат ми и снаха ми живеят тук. Ще ги вземем“, сподели Ивка Спасова.

На място са пристигнали екипи на полицията, които убеждават гражданите да се евакуират. Осигурени са автобуси и подслон в „Арена Русе“.

„Вземаме багаж, най-важни документи и това е“, каза Бейрин, жител на селото.

Евакуират хора от три русенски села заради дига пред скъсване

Детската градина и училището в Николово са затворени до второ нареждане.

„И утре ще останат затворени, докато институциите се произнесат дали има опасност. Ако видим и най-малката, няма да има учебен ден“, посочи кметът на селото Златан Ванев.

Екип от хидроинженери е на място. Извършва се поетапно контролирано изпускане на язовира, за да се намали напрежението върху дигата.

„В момента напорът на водата е около 1,1 милиона кубични метра. Извикали сме геодезисти, които поставят маркери, за да следим дали свличането на земни маси продължава. Изпускането на язовира се извършва координирано с колегите от град Мартен, защото там се събира голямо количество вода“, уточни кметът Милков.

Ако се стигне до най-тежкия сценарий – скъсване на дигата, ще се наложи евакуация и на град Мартен и село Сандрово, предупредиха от общината.