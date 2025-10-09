Дигата на езерото в лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни. Поради установени признаци за непосредствена опасност от скъсване на преградата беше активирана системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите на Николово, Сандрово и Мартен. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото.

Снимка: Община Русе

На място се намират кметът на Община Русе Пенчо Милков, заместник-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Снимка: Община Русе

Превозвачът по линия Русе - Николово - Долно Абланово - Просена и „Общински транспорт Русе“ ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите. Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Снимка: Община Русе

Зала „Арена Русе“ ще бъде използвана като временен пункт за прием на нуждаещите се жители на с. Николово. В момента на място има екип от социални работници и психолози, които ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели.

Община Русе ще информира за развитието на обстановката и предприетите действия.