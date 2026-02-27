„Алианс за права и свободи“ вече е в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд, съобщиха от формацията на Ахмед Доган.

„АПС е плод на историческата потребност в края на първата четвърт на XXI век и в началото на новото политическо време, променящо базовите вектори на световното развитие. Фундаменталните ценности на новия век отново поставят на дневен ред зачитането на правата на човека, солидарността и културната идентичност на държавите, изградена на основата на заедността в многообразието от народностни традиции“, пишат от партията.

Депутатите на Доган получиха служебно име на парламентарната си група

„Новата политическа партия „Алианс за права и свободи“, прегърнала най-добрите национално отговорни традиции за правене на политика от последните 35 години, се заявява в политическото пространство като носител на модерни подходи за отстояване на новата стратегическа идеология, основана на общи ценности и интереси“, заявяват още от партията.

Припомняме, че в началото на годината съпредседателите на АПС Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов и народният представител Хюсни Адем подадоха документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд. Тогава от ръководството на „Алианс за права и свободи“ заявиха, че регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия.

Ахмед Доган обяви нов политически проект

На 11 септември 2025 г. се проведе учредителната сбирка на партията, на която присъства и Ахмед Доган.

АПС се появи за първи път като коалиция през 2024 г. като резултат от разцеплението в ДПС и острия вътрешнопартиен конфликт за контрол върху партията. След задълбочаването на напрежението между почетния председател Ахмед Доган и председателя Делян Пеевски, в ДПС се оформиха две ясно разграничени крила. Спорът прерасна в открита битка за ръководството и легитимността на партията, което доведе до фактическо разделение.

В резултат на този разрив част от структурата и ръководните кадри, свързвани с кръга около Доган, обявиха създаването на нов политически субект – „Алианс за права и свободи“. Първоначално тя се наричаше „Демокрация, права и свободи” – ДПС, но на 19 юни 2025 г. Народното събрание прие промени в правилника, забраняващи парламентарна група да използва име или абревиатура, които повтарят тези на друга група или на партия. Това принуди хората около Доган да сменят името на формацията си.

Редактор: Цветина Петкова