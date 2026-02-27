Актрисата Катерина Евро разказа в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS за шокиращо висока сметка за електроенергия, която е получила за периода 16 януари - 17 февруари. Обявеното увеличение на средните фактури при трите електроразпределителни дружества е около 8% - при „Енергопро“, 4% - при „Електрохолд“ и 6% - при EVN. На този фон обаче редица потребители съобщават за многократно по-високи индивидуални сметки.

Катерина Евро разказа, че още предходният месец е получила необичайно висока фактура.„Миналия месец ми дойде доста висока сметка – 600 лева, 320 евро, нещо такова. Помислих си – може да съм превишила нещо. Но какво да пускам повече?“, сподели тя.

В пъти по-високи сметки за ток в Русе: Затворено заведение получи двойна фактура за януари

Новата фактура обаче я е шокирала още повече. „Сметката ми е 382 евро. Това са близо 800 лева. Аз живея сама, на един етаж от къща. Нищо не съм променяла“, заяви актрисата.

По думите ѝ през предходни години, дори в най-студените зимни месеци, сметките ѝ не са надвишавали 430 лева. „Миналата година, когато е било минус 10 - минус 15 градуса, съм плащала по 400, максимум 430 лева. А сега – 800?“, възмущава се актрисата.

Тя казва още, че в дома ѝ има термопомпа и фотоволтаична инсталация. „Имам 22 фотоволтаика на покрива. Когато е слънчево, произвеждам доста ток – по 12–16 киловатчаса. Термопомпата е 4 киловатчаса. Би трябвало да не плащам почти нищо. Нали слагаме фотоволтаици, за да ни помага слънцето? Имам и газова печка и често готвя на нея. Не паля лампи излишно. Много се съобразявам“, обясни тя.

Катерина Евро заяви, че ще подаде жалба, макар да не вярва, че ще получи реална помощ. „Знам, че няма да ми се обърне внимание, както и на повечето хора. Сигурна съм, че ще измислят нещо, за да не връщат пари. Нямам им доверие. Може би ще дойдат да проверят електромера и ще ми кажат, че просто имам повече потребление“, каза тя.

Сметките за ток през февруари: Трите енергодружества отчитат нов ръст

Най-голямото притеснение на Катерина Евро е за възрастните хора с ниски доходи. „Аз все още работя и си платих сметката веднага, защото не искам да ми спрат тока. Но хората с пенсии от 250-300 евро - те как въобще живеят? Как се отопляват, как си купуват лекарства, как се хранят? Това е много тежко“, заяви тя.

Актрисата отправи апел към държавата и регулаторните органи да извършат реален контрол и да защитят потребителите. „Държавата има възможност за първи път да си влезе в ролята и да свърши някаква работа. Да върне парите на хората“, заяви тя.

Редактор: Цветина Петкова