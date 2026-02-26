Представители на бизнеса в града се оплакаха от огромен ръст на сметките за електричество

Високото напрежение с шоковите фактури за ток продължава. Оказва се, че не само битовите абонати са неприятно изненадани. Собственици на заведения в града и региона твърдят, че потреблението им за януари спрямо декември е скочило двойно, при някои – дори и повече, и то при изполване на едни и същи електрически уреди. Някои от бизнесмените дори казват, че обектите им в определени дни от януари не са работили. 

Милен Иванов отворил заведението си преди 15 години. "Никога не съм имал повече от 8,5 мегавата консумация. За декември платих рекорден ток - 1555 евро - при изразходена електроенергия от 7,5 мегавата. Фактурата за януари беше за 3937 евро и първоначално помислих, че е в лева. Това е около три пъти повече от обикновено", уточни той. 

По неговите думи залата на заведението му е около 300 квадрата. "Всички уреди, които използват ток, работят от месеци по един и същи начин. Няма нито една лампа повече. Ясно ми е, че цената на електроенергията се е вдигнала, но виждам, че според фактурата и потреблението е двойно", коментира Иванов.

Той споделя, че негов приятел с фабрика за мебели също е платил двойна сметка за ток - 40 000 евро.

Силвия Маринова пък е собственик на заведение в село Тръстеник. Тя разказва, че нейният ресторант работи само през уикендите. "За декември сметката ми за електричество беше много висока. Реших да затворя заведението. Въпреки това, получих двойна сметка - за неработещ обект. Отопляваме се с камина и готвим на газ. На 17 февруари, без уведомление и в мое отсъствие, ми свалиха електромера за подмяна. Подадох жалба до КЕВР, но нямам отговор", каза още тя.

След запитване от екип на NOVA, от „Енерго-Про“ обясниха, че при бизнес клиентите по-високите сметки за януари се дължат не само на увеличено потребление, но и на покачването на борсовата цена на електроенергията. От компанията уточняват, че цената на тока на Българската независима енергийна борса за миналия месец е била с 26,7% по-висока. Тъй като тарифите на небитовите клиенти са обвързани с борсовите нива, това пряко се отразява върху крайните им фактури.

За февруари обаче от дружеството посочват, че борсовите цени са с около 31% по-ниски спрямо януари. Това означава, че бизнес клиентите могат да очакват по-ниски сметки за ток при следващото фактуриране.

От „Енерго-Про“ подчертават още, че всяка подадена жалба ще бъде разглеждана индивидуално. Ако при проверките се установят несъответствия, клиентите ще получат съответното коригиране чрез приспадане в следващата фактура.

Допълнително е отчетено, че потреблението се увеличава – от 137 млн. kWh през януари до 148 млн. kWh за февруари, според данните на съответното регионално предприятие.

