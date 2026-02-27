Министерството на земеделието и храните е получило сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност. Това съобщи на брифинг в петък ресорният министър Иван Христанов.

"За съжаление, в този момент няма как да предоставим повече информация. Изискали сме доста документи от няколко институции. Следобед ще подготвим доклад до ДАНС. Незабавно ще поискаме срещи с колегите", заяви министърът.

Земеделският министър: Работим по конкретни казуси, по които има съмнения за корупция

И припомни, че по 181-во постановление на Министерския съвет от 2009 г. продоволствената сигурност и безопасност са част от дейностите, които са от значение за националната сигурност. "В ДАНС има ресорна дирекция, с която работим постоянно. Казвам, че има потенциална заплаха. Получили сме сигнала снощи и имаме нужда от време да го обработим", подчерта Христанов.

И допълни: "В момента отправяме послания, че няма да се поддаваме на подобни провокации. Известяваме премиера и службите, защото сме длъжни да го направим".

Сред основните приоритети на служебното министерство на земеделието и храните е борбата с корупцията. Министър Христанов обяви, че министерството вече е подало сигнали, свързани с обществени поръчки, и е започнало оценка на риска от корупционни практики. По думите му институцията предприема конкретни мерки за повишаване на прозрачността, включително по-бързо разглеждане на заявления по Закона за достъп до обществена информация, изсветляване на регистри, възстановяване и надграждане на системни логове, кръстосани проверки на данни и ротация на служители.

Служебният министър потвърди, че текат пълни проверки и ревизии в ключови структури като Напоителни системи и Държавен фонд Земеделие.

Министерството подготвя и доклади до компетентните органи във връзка с опити за дискредитиране на институцията и съмнения за злоупотреби в сектора.

Редактор: Станимира Шикова