Четирима души са привлечени като обвиняеми след специализирана полицейска операция срещу телефонни измамници, реализирана от съвместен екип на българските и румънските власти. В хода на действията са задържани общо 13 лица. Разследването се води от Районната прокуратура в Добрич и е започнало през април 2025 г.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS подробности по случая съобщи главен инспектор Златка Падинкова, началник на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

Задържаха четирима в Горна Оряховица за "ало" измами

По думите ѝ съвместната работа с румънските институции не е случайна. „Както знаете, назад във времето телефонните измами в България се извършват от територията на Румъния от български граждани, които пътуват до северната ни съседка, настаняват се там и извършват телефонни измами спрямо наши сънародници“, обясни Падинкова.

Задържаната група е използвала български предплатени SIM карти, активирани и използвани на румънска територия. „Задържаните са специализиран криминален контингент по линия ''телефонни измами''. Това са фактическите извършители на деянията“, подчерта тя.

В съвместния екип са участвали служители на ГДНП, областните дирекции на МВР във Велико Търново и Добрич, както и техни колеги от Сливен и Плевен.

Телефонни измамници: Изтегли кредит, защото друг тегли от твое име (ВИДЕО)

Измамите, за които четиримата са обвинени към момента, са извършени в периода от 12 юни до 7 август 2025 г. Според разследването схемите не са нови. Най-често използваните сценарии са добре познати – „полицейска операция“ за залавяне на измамници, тежко пострадал при катастрофа близък, необходимост от спешни средства за лечение или помощ за роднина, причинил пътнотранспортно произшествие със смъртен случай.

По думите на Падинкова, извършителите вече използват и публичните призиви на полицията в своя полза. „Казват на гражданите: ''Затворете телефона'' и заплашват с физическа саморазправа, ако не следват инструкциите. Отново, предизвиквайки страх, ги убеждават да се подчиняват“, предупреди тя.

Въпреки всичко, апелът на полицията остава непроменен. „Когато получат телефонно обаждане, без значение от кого и по какъв повод, ако им се искат пари, хората трябва да знаят, че това е телефонна измама. Нашият призив е да затворят телефона, да прекъснат обаждането и да не дават нищо на никого“, категорична бе Падинкова.

Задържаха двама българи в Гърция за участие в международна група за "ало" измами

Тя подчерта, че при този тип престъпления има активно участие от страна на жертвите. „За да реализира измамникът своя замисъл, е много важно и поведението на жертвата“, каза още тя.

Разследването е установило, че задържаните не само осъществяват телефонните разговори, но и организират логистиката. „Това са лица, които пряко въвеждат в заблуждение потенциалните жертви, но също така набират и контролират така наречените ''мулета'' или куриери – тези, които отиват да вземат парите и след това ги транспортират до посочени от извършителите места на територията на Румъния“, разясни началникът на сектор „Измами“.

Към момента четиримата са обвинени за седем престъпления. „Сумата е около 68 хиляди лева, около 9 хиляди евро и над 13 хиляди долара“, съобщи Падинкова.

В петък следобед в Районен съд - Сливен ще бъдат разгледани постоянните мерки на четиримата обвинени.

Повече гледайте във видеото.