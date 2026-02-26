Четирима души бяха задържани в Горна Оряховица при мащабна операция на български и румънски служби. Срещу четиримата, действали основно от Букурещ, са събрани са доказателства за 7 измами в размер на 60 хиляди евро. Жертвите са жени на различна възраст от цялата страна. Част от тях са въвлечени като "мулета" в престъпната схема и дори сами са носили парите от други потърпевши в северната ни съседка.

„Нанесохме изключително тежък удар на „ало” мафията в България. Това са хора, които стоят изключително високо в йерархията на т.нар. "престъпници", които се занимават с "ало" измами. Част от тях са рецидивисти”, заяви прокурор Даниел Илиев, ръководител на операцията.

Задържаха двама българи в Гърция за участие в международна група за "ало" измами



„Това са лицата, които организират престъпната дейност, фактически осъществяват деянията, набират мулета и реално и те са получатели на инкриминираните парични средства. Възрастни жени, след като веднъж са дали спестяванията си, след това те самите участват в измамата, но по отношение на друг човек”, обясни от своя страна Златка Падинкова, началник сектор „Измами” в ГДНП.

По думите на прокурор Илиев предвиденото наказание за обвинението, което е повдигнато на задържаните, е по най-тежката правна квалификация - а именно до 10 години лишаване от свобода. „Съдът може да постанови и конфискация на имуществото”, допълни магистратът.

Редактор: Станимира Шикова