Тази нощ нивото на река Белица се достигна близо до критичните стойности в Дебелец и Килифарево в резултат на продължилите над две денонощия валежи. В Килифарево водите на Белица вече са 2 метра. Положителното е, че от час насам се наблюдава спад. Няма опасност от заливане на къщи. Това съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"В Дебелец нивото на Белица достигна 3,30м при критична стойност от 4м. Основният приток на вода там идва от Дряновска река. Към момента нивото се задържа, няма залети къщи. Заедно с кметовете на Дебелец и Килифарево – Снежана Първанова и Цоньо Пилев – сме на терен. Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място са екипи на Пожарната и Гражданска защита. След вливането на Белица в Янтра нивото на реката е 4,18 м в кв. "Чолаковци" при критична стойност от 5,5 м", допълни информацията Панов.

Във Велико Търново река Янтра е в пика на нивото си – 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра. Екипи на Пожарната и на полицията са в района на кв. „Асенов“, кв. „Чолаковци“, следи се и ниската точка на улица „Крайбрежна“.

Повишаването на нивото на Янтра е в плато - река Белица в Килифарево падна с 13 сантиметра за 2 часа, а в Дебелец нивото се задържа на около 3,40 метра. От горното течение на Янтра също не идва повече вода – при Пушево стойностите се понижават. Единствено Дряновска река, която се влива в Белица след Дебелец, продължава да се покачва.