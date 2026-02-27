Правната комисия в Народното събрание прие на второ четене промени, които уеднаквяват наказанията за сексуални престъпления срещу деца до 16 години. Психологът Иван Игов изрази съмнения, че това ще доведе до реален превантивен ефект. „Съмнявам се, защото тези възрастови групи, особено момичетата, израстват по-бързо“, заяви той в ефира на NOVA NEWS.

Повод за разговора станаха и поредица от тежки случаи в училища, включително задържани учители и сигнали за насилие. Психологът предупреди, че един от сериозните проблеми е липсата на достатъчно квалифицирани преподаватели. „Младите учители трябва да бъдат по-наблюдавани и да имат повече подкрепа от директорите и по-опитните педагози“, посочи специалистът.

Счупен нос, избит зъб и рана на окото: Пореден случай на агресия между ученици

Игов подчерта, че родителите трябва да следят за предупредителни сигнали при децата. „Когато детето се връща притеснено вкъщи, отказва да говори или бързо затваря телефона, това са важни симптоми“, обясни той. По думите му децата носят в себе си голяма болка, когато има сексуално посегателство към тях. Той е категоричен, че жертвите искат да я кажат на някого, но често се страхуват.

Проверяват сигнал за насилие над дете в училище във Врачанско

Според психолога България изостава и в законодателството и терапевтичните мерки. „Ако един човек не може да контролира себе си, социумът е длъжен да се намеси. Трябва да има терапевтични процедури, а в крайни случаи – дори химическа кастрация“, заяви той.

„Добрата новина е, че като общество станахме по-чувствителни към такива случаи. Имало ги е винаги, но обществото си затваряше очите пред тях“, посочи Игов. По думите му социалните мрежи и публичността вече правят прикриването на подобни престъпления много по-трудно.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова