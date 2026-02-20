Социалният министър Хасан Адемов разпореди на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да извърши проверка на сигнал за евентуално насилие над дете в училище във врачанското село Ракево. Екип на ДАЗД ще посети учебното заведение и ще провери всички факти и обстоятелства по случая, съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

На пострадалото дете и съучениците му ще бъде предложена психологическа подкрепа от специалисти на агенцията. Ще бъдат сезирани всички компетентни институции и ще се изиска информация за предприетите от тях действия.

По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. Социалните работници ще предприемат всички необходими действия за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия.

