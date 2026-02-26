Пореден случай на насилие сред подрастващи. 15-годишно момче пострада при сбиване със свой връстник в петък вечерта в двора на СУ „Димчо Дебелянов“ в Бургас. За случая потвърдиха от ОД на МВР в Бургас.

Момчетата се спречкали около 19 ч. в двора на учебното заведение, след края на учебния процес. След физическата агресия пострадалият е бил транспортиран до противошокова зала за преглед. Лекарите установили фрактура на носа, разкъсна рана в областта на лявото око, разбита уста и счупен зъб.

Отзовалите се на мястото служители на полицията установили извършителя – 15-годишен младеж, с няколко противообществени прояви до момента. Двете момчета не са възпитаници на учебното заведение, в двора на което е станал боят.

Образувано е досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Бургас.

15-годишен с криминално досие е задържан за побой над свой връстник в училищен двор в Бургас

„Независимо от множеството извършени процесуално-следствени действия до настоящия момент все още не се откриват мотивите и взаимоотношенията между извършителя и пострадалото момче. Установено е, че лицата не са имали предходни контакти и не се познават. Срещата се е осъществила посредством трето лице, като пострадалият не е знаел какви са мотивите”, коментира в ефира на "Здравей, България" районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

По думите ѝ в двора на училището има много охранителни камери, на записите от които предстои да бъдат извършени анализи и съдебнотехническа експертиза.

Районният прокурор каза още, че е свикан Координационен механизъм. „Това означава контакт между различните институции, като общата цел е преодоляване на чувството на безнаказаност от страна на извършителя. По отношение на пострадалия се предоставят услуги, които целят преодоляване на физическото, психическото и емоционално разстройство”, обясни прокурор Маркова.

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

По думите ѝ, доколкото е известно, 15-годишното момче, обвинено за побоя, живее в здрава семейна среда. „Действително в Районна прокуратура Бургас се наблюдават няколко негови противообществени прояви, за което е взето отношение. Става въпрос за хулигански и агресивни действия, насочени към престъпление срещу личността”, обясни Маркова и допълни, че предходният сигнал в Районната прокуратура е от миналата година.

„Още сме в начален етап от разследването и предстои установяване на много свидетели. Можем да говорим за утежняване, в случай че съдебно медицинската експертиза предостави други данни, а не известните към момента за лека телесна повреда. Много е вероятно тя да се окаже средна”, допълни Маркова.

В момента с извършителя се извършват беседи от Детска педагогическа стая и Отдел "Закрила на детето".