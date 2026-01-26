Ученичка преби друга девойка в Благоевград. Насилието е заснето от свидетел, а видеоклипът беше публикуван в социалните мрежи и предизвика огромно възмущение в обществото.

Меги Бумбарова е майка на пострадалото момиче. Тя разказва, че побоят е от 19 януари. "Детето ми е било в мола, извикано е от ученичката навън и веднага след излизането ѝ започва да я бие, първо с юмруци, после с коляно в главата. Белезите външно ще заздравеят, но страхът остава. В момента не иска да излиза, бои се. На видеоклипа се чуват заплахи с думите "ти ще си труп", споделя майката.

По думите на майката това не е еднократен случай - същото се е случило и дни преди побоя. "Била е удряна в корема, но си е мълчала. Още от лятото на миналата година започват подигравките към дъщеря ми. Същото дете ѝ е събувало обувките, карало я е да ходи боса. А причината е едно момче. То е започнало да обръща внимание на дъщеря ми, след като е скъсало с агресивното момиче. Двете са на различна възраст, но са от едно училище - моето дете е на 17 години, а другото - на 15. За щастие ще преместят девойката, защото прави доста проблеми, опитвала се е да бие и учителки. Знам, че е унижавала и други деца, това е поредният случай. Нека институциите да се намесят. Подадох жалба в прокуратурата и полицията", призова майката.

Според нея бащата на агресивното момиче се е извинил на съпруга ѝ. Жената благодари на намесилия се, за да спре побоя. Проверка на NOVA показа, че бащата на момичето е полицай, като живее временно с него, макар родителските права са присъдени на майката. По данни на Меги Бумбарова тя я е малтретирала.

