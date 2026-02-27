На прага на предсрочни избори обстановката в страната е извънредна и в същото време вече рутинна. Така описаха настоящата политическа ситуация у нас журналистът Георги Марчев, социологът Юлий Павлов и политологът Боян Стефанов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите на Стефанов политическата нестабилност се е превърнала в новата нормалност. „Ситуацията е предизборна, официално извънредна, а от няколко години – редовна. Редовните правителства не могат да издържат дълго, намираме се в перманентно извънредно положение и очакването за поредни парламентарни избори вече е банално и предвидимо“, заяви той.

Според Юлий Павлов в България има изглед за разчупване на „омръзналия на всички модел на управление”, който той разграничи от понятието „политически модел”. „Не говорим за смяна на държавното устройство, нито за монархия, нито за президентска република. Говорим за модел на управление, известен като модел Борисов-Пеевски”, подчерта той.

По думите му на политическата сцена се появява нов играч, който заявява противопоставяне на този модел, а близо 2/3 от избирателите поставят като водеща оста „статукво-антистатукво”, а не геополитическото разделение „Европа-Русия“. „Около 25% смятат международната ориентация за по-важна. Мнозинството обаче се интересува от борбата със статуквото, корупцията и съдебната реформа”, допълни той.

Задълбочават ли се политическите конфликти преди вота на 19 април

Според Георги Марчев отговорът не е еднозначен. Той отбеляза, че президентът (2017-2026 г.) Румен Радев не дава яснота с мълчанието си какво точно разбира под статукво и как изглежда алтернативата. „Много хора искат смяна на модела Борисов-Пеевски. Въпросът е дали това ще бъде просто "изчегъртване" на етикета, или реална промяна в начина на управление”, коментира той.

От своя страна Боян Стефанов подчерта, че либералната демокрация е рационалистична конструкция, базирана на презумцията, че информираният и образован избирател прави осъзнат избор. „Реално обаче хората често гласуват по емоция. Ако приемем, че две трети искат промяна на статуквото, това може да означава, че те желаят смяна на бранда, на лицата, които го олицетворяват”, заяви той.

