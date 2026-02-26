Напрежението около легитимността на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и действията на служебния кабинет очертават нова фаза на политическа конфронтация, която може да предопредели предстоящата предизборна кампания. Анализатори предупреждават, че последните събития са знак за динамична и ескалираща политическа обстановка.

Политологът Цветанка Андреева заяви в ефира на "Твоят ден", че настоящата криза не може да бъде решена чрез едностранни действия. „Когато в политико - обществения процес има подобни заплетени възли, обикновено те се решават единствено и само чрез широк политически консенсус“, подчерта тя.

Антон Кутев: Радев не мълчи, а действа прецизно

Политологът Георги Проданов смята, че системата функционира според собствена логика. „Системата работи по собствената си логика да поддържа определена група хора, които вземат решения“, каза той.

Андреева беше критична към действията на служебната власт, като ги определи като комуникационна стратегия, а не реална реформа. Според нея подобни действия „по-скоро се отчитат като PR акции на служебната власт, отколкото като конкретни решения“. Според нея служебният кабинет няма необходимата демократична основа за дълбоки структурни промени.

По думите ѝ зад кадровите промени стои и политическа логика, свързана с преразпределение на влияние. „Очевидно общият интерес е да се състоят промените по ведомства и силови структури, така както Радев го правеше чрез служебната власт“, заяви Андреева.

„Радикализацията води до копнежа по силната ръка“, посочи тя и добави, че президентът Румен Радев може да се позиционира именно в тази роля. Според нея държавният глава се превръща в „рисков играч в контекста на новата архитектура на сигурност в Европа“, особено на фона на геополитическите предизвикателства.

Андрей Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър

Последните събития будят въпроси и каква ще бъде посоката на предизборната кампания. По думите на Проданов институционалният натиск и публичните скандали се използват като политически инструмент. „В ситуация сме на създаване на скандал и отлагане на решаването на проблемите във времето“, заяви Проданов.

„Ескалацията на диалога може да доведе до това, че печели този, който стои встрани от конфликта“, каза той, визирайки потенциалното политическо позициониране на президента. За разлика от Андреева Георги Проданов е скептичен към перспективите на нов политически проект около държавния глава, като заяви, че „формацията на Радев е преекспонирана“.

Според двамата анализатори настоящият институционален конфликт е симптом на по-дълбока политическа криза, която няма да бъде решена без ясно политическо мнозинство и консенсус.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова