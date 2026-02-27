Снимка: iStock
-
Светла Бонева: САЩ и Иран може да стигнат до военни удари
-
Д-р Иван Хиновски: 20% от жалбите са за реално по-високи сметки за ток, 5% са за абсурдни увеличения
-
Спортни новини (27.02.2026 - обедна)
-
"Аз съм българче": Празничен концерт пред Националната библиотека (ВИДЕО)
-
Защо германци напускат родината си и избират живот в Русия? (ВИДЕО)
-
Катерина Евро с колосална сметка за ток: Имам 22 фотоволтаика, а платих близо 800 лева
Какво гледаха най-много зрители онлайн
Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Новините на NOVA през февруари? Това разкри в ефира на „Здравей, България” Йоана Георгиева, редактор в социалните мрежи на Новините на NOVA.
Някои от клиповете с най-много гледания са свързани със случая „Петрохан-Околчица“. Това, което най-много е приковало вниманието, са част от свидетелските разкази на кмета на село Гинци, на първия свидетел Деян Илиев, на майката на Ивайло Калушев и коментара на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Друго видео, което силно развълнува обществото, също е по темата Петрохан. То е свързано с близките на починалите Николай Златков и 15-годишното момче.
Голямо внимание потребителите в социалните мрежи на Новините на NOVA отделиха и на изказванията на служебния вътрешен министър Емил Дечев.
Камерите в гинекологичния кабинет и салоните за красота е една от бурно коментираните теми през последния месец.
Следващата популярна тема е свързана с високите сметки за ток и подадените жалби. Актрисата Катето Евро и актьорът Александър Сано са сред потърпевшите, получили "по-солени" фактури.
През февруари потребителите ни са се интересували и от българската следа в досиетата „Епстийн”.
Месар с необичаен домашен любимец - прасето на име Мръвка - това видео също предизвика особен интерес сред потребителите.
Доби популярност и жената посланик на чалгата в Япония. Тя превърна българския попфолк в хит в клубовете на Токио и вече 10 години най-новите попфолк хитове неизменно присъстват в плейлистите ѝ.
Следващата интересна тема е свързана с американец, който се мести от Калифорния във Видин, за да преподава английски.
А най-младият участник в класацията е почти 3-годишната Бояна, която рецитира стихотворението „Обесването на Васил Левски“.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни