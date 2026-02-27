Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Новините на NOVA през февруари? Това разкри в ефира на „Здравей, България” Йоана Георгиева, редактор в социалните мрежи на Новините на NOVA.

Някои от клиповете с най-много гледания са свързани със случая „Петрохан-Околчица“. Това, което най-много е приковало вниманието, са част от свидетелските разкази на кмета на село Гинци, на първия свидетел Деян Илиев, на майката на Ивайло Калушев и коментара на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Друго видео, което силно развълнува обществото, също е по темата Петрохан . То е свързано с близките на починалите Николай Златков и 15-годишното момче.

Голямо внимание потребителите в социалните мрежи на Новините на NOVA отделиха и на изказванията на служебния вътрешен министър Емил Дечев.

Камерите в гинекологичния кабинет и салоните за красота е една от бурно коментираните теми през последния месец.

Следващата популярна тема е свързана с високите сметки за ток и подадените жалби. Актрисата Катето Евро и актьорът Александър Сано са сред потърпевшите, получили "по-солени" фактури.

През февруари потребителите ни са се интересували и от българската следа в досиетата „Епстийн” .

Месар с необичаен домашен любимец - прасето на име Мръвка - това видео също предизвика особен интерес сред потребителите.

Доби популярност и жената посланик на чалгата в Япония . Тя превърна българския попфолк в хит в клубовете на Токио и вече 10 години най-новите попфолк хитове неизменно присъстват в плейлистите ѝ.

Следващата интересна тема е свързана с американец, който се мести от Калифорния във Видин , за да преподава английски.

А най-младият участник в класацията е почти 3-годишната Бояна, която рецитира стихотворението „Обесването на Васил Левски“.

Повече по темата гледайте във видеото.