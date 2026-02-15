Тя тежи девет килограма, изключително интелигентна е и е придобила завидни хигиенни навици. Въпреки че стопанинът ѝ Цветан е месар по професия, прасенцето Мръвка се радва на живот като пълноправен член на семейството и любимец на децата. Тя е доказателство, че любовта към животните не познава професионални граници.

Цветан Иванов е баща на три деца, бивш татуист и настоящ месар. Преди няколко месеца животът му се променя, когато в месарския му магазин се появява неочакван „подарък“. Братовчед му се обажда с думите: „Ела, някакъв човек остави един кашон“. В кашона Цветан открива малко декоративно прасенце, заровено под сеното.

Мнозина намират за странно, че човек с неговата професия отглежда прасе и го е кръстил по този начин, но Цветан е категоричен: „Разделям нещата. Някои казват: „Как после ще ядеш свинско?“. Ами, като малки всички сме имали рибки, но ядем риба“.

В момента Мръвка тежи девет килограма. Тя е декоративна порода и може да живее около десет години - почти колкото едно куче. Любимата ѝ храна е хлябът, но стопаните ѝ я държат на диета.

За децата на Цветан прасенцето е най-добър приятел. Те са толкова привързани към нея, че дори заявяват, че ако Мръвка я няма, ще спрат да ядат свинско месо. Историята им обаче среща и критики в социалните мрежи. Цветан споделя, че са получавали жалби от хора, които погрешно смятат, че животното е диво или че обличането му в коледни дрешки е форма на тормоз.

И макар Цветан да е майстор на чеверметата, той гарантира едно: „Мръвка няма да стане на мръвка. Ще си остане Мръвка завинаги, просто няма да стане на пържоли“.

