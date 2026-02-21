Ронан Макдоналд, родом от Калифорния, преподава английски език във Видин от септември 2025 г. и бързо се превръща в любимец на своите ученици. „Първият ми културен шок беше още на летището – таксиметровият шофьор попита: "Ронан, защо, по дяволите, би ходил там?". За него беше смешно, но аз бях уплашен“, спомня си той.

Американецът признава, че началото било трудно заради различията между българската и американската образователна система.

„Начинът, по който печелех дисциплина, беше да накарам учениците си да ме ценят и харесват толкова много, че да се чувстват зле да се държат лошо в час“, обяснява той.

Освен преподаването, Ронан създава и собствен баскетболен клуб за учениците във Видин и споделя любовта си към българския език и култура. „Първата дума, която научих, беше ‚извинете‘ – много полезна: ‚Извинете, аз съм от Америка?‘“, шегува се Макдоналд.

Въпреки че след учебната година ще се върне в САЩ, България и Северозападът остават специално място в сърцето му. „Тъжно ми е като си помисля за възможността да трябва да напусна тази прекрасна страна. Много ми харесва тук, хората са толкова мили“, казва Ронан. Не на последно място, американецът се увлича и по местната кухня, като особено обича кебапчетата от гарата във Враца.

Целия разговор вижте във видеото.