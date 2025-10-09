В Русе се наблюдава засилен интерес към наемането на чуждестранни работници, основно от Непал и Бангладеш. Въпреки че средната работна заплата в града достига 1980 лв., а безработицата е едва малко над 3%, работодателите срещат сериозни трудности при намирането на персонал в определени сектори. По данни на Инспекцията по труда, към момента са подадени 246 уведомления за наемане на граждани от трети страни в Русенско.

Това потвърдиха и двама ключови събеседници по темата - Ирена Николаева, която е директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе, и Миглена Христова - член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожи.

„Най-много чужденци работят в мебелната промишленост, хотелиерството, ресторантьорството и шивашкия сектор. Най-често срещани са работниците от Непал и Бангладеш, но има и значителен брой украински граждани, което е обяснимо с войната в Украйна“, обясни Николаева.

Христова пък коментира, че недостигът на кадри засяга не само индустриалните производства, но и сектори като почистването и животновъдството. „Българите просто не искат да работят в някои сектори. Масово търсят работа в офиси, но не и на полето, в заводите или в почистващи фирми. Ние, работодателите, сме принудени да внасяме кадри от трети страни, за да не затваряме бизнесите си. Плащаме еднакви заплати на всички – чужденци и българи“, подчерта тя.

Инспекцията по труда е категорична – разлики в заплатите няма, а законодателството забранява т.нар. „социален дъмпинг“. „Нашите проверки показват, че чужденците получават същото възнаграждение, както и българските им колеги в същите дружества. Законът не допуска наемане на работници от трети страни при по-ниски условия “, подчерта Николаева.

Според Инспекцията по труда, към момента няма подадени сигнали от чужденци за нарушения, но причината вероятно е езиковата бариера и непознаването на местното законодателство. „Те все още не са добре ориентирани в трудовите си права. Ние обаче сме подготвени да приемаме сигнали, включително с превод при нужда“, уточни директорката на дирекцията.

По думите ѝ нелегалното наемане на чужденци е трудно заради стриктната административна процедура по разрешенията за работа. Все пак през миналата година са открити 2-3 случая на незаконно наети чужденци без необходимите документи. През 2025 г. такива нарушения не са установени.

В момента част от чуждестранните работници – включително предполагаеми групи от Бангладеш – са временно настанени в студентски общежития на Русенския университет в очакване да бъдат наети официално. „Очакваме за тях да бъдат подадени уведомления в най-скоро време“, каза Николаева.

