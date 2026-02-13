Тя обича България и българската музика, а наскоро печели първо място в конкурс по ораторско майсторство на български език, организиран от посолството ни в Токио. Името ѝ е Рияко Катаяма – диджей и гримьор по професия, която сама се нарича „първият чалга диджей в Япония“ и „посланик на чалгата“. Благодарение на Рияко, българският жанр постепенно си проправя път в нощния живот на японската столица.

„Новите известни”: Кой е британецът Феран, избрал да учи медицина у нас?

Любовта ѝ към България се заражда още в ученическите години, когато в учебник вижда снимки на катедралата „Св. Александър Невски“ и от Фестивала на розата. „Тогава си помислих, че България е много красива страна“, разказва тя. Първото ѝ посещение у нас е през 2010 г., за което се подготвя сама, учейки български език. Впоследствие се записва на езиков курс. Пет години по-късно отново идва у нас, за да надгради знанията си. Днес упражнява езика с български приятели в Япония и почти всяко лято посещава страната ни, а тази година планира да доведе и сина си.

С попфолка се среща случайно – чува песен в такси. „Бях шокирана, че е толкова яка музика без логика“, спомня си тя. Оттогава жанрът се превръща в нейна страст. Вече десет години най-новите попфолк хитове неизменно присъстват в плейлистите ѝ, а участията ѝ като диджей в токийски клубове са всяка седмица.

"Новите известни": Историята на семейството на руски актьор и българска хореографка

Рияко разбира частично текстовете, но признава, че най-често слуша музиката. Според нея българският попфолк е уникален, защото съчетава традиционни фолклорни елементи с модерно звучене – нещо, което в Япония рядко се среща. „Интересно ми беше да видя как българският фолклор живее в клубовете, в автобуса, в таксито – навсякъде“, казва тя.

Японската публика реагира с любопитство. „Питат ме каква е тази музика и откъде е. Когато кажа, че е българска, много се изненадват и казват: "Еха, България е много яка“.

Повече гледайте във видеото.