Няма непосредствен риск за доставките на горива в България, въпреки заплахата от арбитраж, отправена от „Литаско” заради външното управление на дружеството на „Лукойл“. Това заяви енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Повод за коментара му стана уведомлението от „Литаско”, свързано със спор около назначения от българската държава особен търговски управител на дружеството на „Лукойл” у нас. Компанията заплашва с арбитраж, като аргументира претенциите си с договора за Енергийната харта.

По думите на Владимиров българската държава е изпълнила ангажиментите си, като е въвела санкциите на Съединени щати и е назначила особен управител. Целта на тази мярка е да гарантира сигурността на доставките и да предотврати изтичане на финансови средства към Кремъл и към руската компания. „На този етап няма риск”, подчерта той.

Експертът посочи, че „Литаско” използва като аргумент Договора за енергийната харта, който в момента е в процес на денонсиране от Европейския съюз. По думите му според Брюксел той се използва като инструмент за натиск от страна на Русия в контекста на стратегията за намаляване на зависимостта от руски петрол и газ.

Според Владимиров срещу България вече има наказателна процедура за забавяне на действията по денонсирането на договора. Той добави, че в парламента е внесен законопроект, който трябва да бъде приет в кратки срокове, за да се защити преговорната позиция на страната при евентуален арбитраж. „Не мисля, че позицията на „Лукойл” е правно обоснована. Държавата трябва да използва институциите си, за да се защити при евентуален иск”, заяви той.

По думите му действията на руската компания по-скоро представляват форма на натиск. Той допълни, че „Лукойл” има по-голям интерес да поддържа добри отношения с Министерството на финансите на САЩ, тъй като Вашингтон разполага с инструменти за допълнително затягане на санкционния режим. „Виждали сме подобен подход през годините. Не бива да се поддаваме на манипулации”, подчерта експертът.

Редактор: Ивайла Маринова