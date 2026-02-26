Снимка: БГНЕС
Швейцарското подразделение на компанията информира страната ни, че е предприела стъпки за завеждане на такъв иск
От „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени. Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител.
Припомняме, че швейцарското подразделение на компанията, което управлява търговията с нефт и продукти главно в Европа, е информирало българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Поводът - предприетите от българската държава мерки спрямо дружествата от групата на нейна територия, които нарушават международните ангажименти на страната.
