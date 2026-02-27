До смяна на Борислав Сарафов рано или късно ще се стигне. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира последното заседание на Висшия съдебен съвет и действията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов относно смяната на и.ф. главен прокурор. По думите му, макар да не е очаквал „големи новини”, самото свикване на заседанието по инициатива на министъра е важен знак. „Министерството на правосъдието най-накрая се произнесе по въпроса за ситуацията, в която се намира Сарафов”, подчерта Зарков.

Лидерът на БСП заяви още, че според част от членовете на ВСС и представители на Прокурорската колегия за периода, в който едно лице може да изпълнява функциите на главен прокурор, не се прилага за настоящия случай заради „заварено положение”. „Законът влиза в сила през януари, а ефектът от шестте месеца настъпва през юли. Няма заварено положение или връщане назад”, каза той.

Според Зарков става дума за съзнателно заобикаляне на конституционната процедура за назначаване на главен прокурор, която включва и указ на президента. „Установява се дълъг период на власт - първо нелегитимна, а след изтичането на шестмесечния срок - и нелегална”, заяви той.

От своя страна той подчерта, че правосъдният министър има ограничени правомощия по отношение на прокуратурата, но разполага с инструменти като публичната позиция, парламентарната трибуна и възможността да свиква заседания и да определя дневния ред на ВСС. „Това не е пряко решение на въпроса, но е поддържане на темата на дневен ред”, каза той. И допълни, че протестите пред Съдебната палата показват, че общественият натиск няма да отслабне. По думите му защитниците на Сарафов ще понесат политически последици.

Според него генералното решение е избор на нов състав на ВСС. Той допълни, че процедурата е просрочена с повече от две години. В настоящата политическа обстановка това изглежда невъзможно, поради което единственото правно задължително действие е избор на нов временно и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца. „Тук се затваря порочният кръг, защото това е изцяло в компетентността на този ВСС, който не може да бъде сменен”, отбеляза той.

Зарков коментира още и възможността въпросът да бъде разгледан от Конституционния съд. По думите му в самата прокуратура се наблюдават признаци на разколебаване. „Има дупка в бента на омертата. Хора се опитват да я запушат с пръст. Този процес е необратим”, заключи той.

Лидерът на БСП коментира какъв ще бъде пътят на партията в предстоящите избори. „Аз съм реалист. Знам, че ще влезем в следващия парламент. И вече се мисли какво ще правим в него, включително по въпросите, по които разсъждаваме. Да, БСП тръгва от ниска позиция”, заяви той. По думите му през последната година БСП е катализирала процеси, започнали отдавна. „Грешките бяха изследвани и многократно изказани. Аз съм ги назовавал и поименно. И накрая Конгресът, висшият ни орган на нашата партия, прие тази оценка и даде мандат на мен и на ново ръководство”, заяви Зарков.

Той заяви, че в понеделник коалицията „БСП - Обединена левица” ще се регистрира за предстоящите избори. „Това е една добра основа, която след тези изборите ще може да послужи за едно много по-сериозно обединение на всички леви, социалистически, социал-демократически и други сили в България”, каза Зарков.

Лидерът на БСП не изключи коалиция с президента (2017-2026 г.) Румен Радев след изборите. „Възможно е партньорство между БСП и формацията на президента Румен Радев след парламентарните избори, но само при ясни условия”, заяви той.

"Партньорство е възможно на базата на взаимно уважение и равнопоставеност. БСП присъдружна и подчинена повече няма да бъде никому. Има основа за такъв разговор, доколкото първо БСП и Румен Радев имат обща история. И второ и по-важно, защото очевидно има обща тема." Зарков посочи като аргумент за евентуален общ политически терен споделената заявка за премахване на определен модел на управление, срещу който и БСП, и Румен Радев публично са се обявявали. "Борба с тоя модел БСП има дълга, макар че я беше поставена в скоби в последната година и половина. Но скобите бяха свалени. Така че имаме една добра основа. Но има и много въпроси, на които не мога да ви отговоря сега, поради липсата на яснота за позициите на Радев и неговата политическа сила. Ясни правила, ясни рамки и публичност и прозрачност.", добави Зарков. Сред тях по думите му са образование, здравеопазване, данъчна система са неясните въпроси. Зарков не мисли, че Радев има за цел и някога е имал за цел да вади България от Европейския съюз. България е част от Европейския съюз и трябва да остане такава е категоричната позиция на лидера на БСП.

