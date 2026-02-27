След близо седем часа заседание, Пленумът на Висшия съдебен съвет в четвъртък не излезе с решение дали изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да бъде сменен. Кадровиците бяха свикани от служебния министър на правосъдието. Андрей Янкулов настоява, че мандатът на Сарафов е изтекъл отдавна. Докато Пленумът на Висшия съдебен съвет заседаваше, пред сградата започна протест с искане за оставката на главния прокурор. Протестиращите влязоха в Съдебната палата и с викове "Сарафов вън" се събраха пред кабинета на и.ф. главен прокурор, където се стигна и до сблъсъци с полицията. Някои от демонстрантите чукаха по вратата и викаха "Граждански арест", а по-късно започнаха да хвърлят и яйца.

Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Спор за „узурпация“ и тълкуването на закона

"Кой е валидно избран за главен прокурор, могат да кажат няколко органа в българската държава. В случая това е Върховният касационен съд, когато прилага съдопроизводствените правила по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Действията на ВКС не подлежат на оспорване, защото именно той прилага правото по установения ред". Това заяви в ефира на „Здравей, България” ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов в отговор на въпроса какво следва след препращането на казуса с избора на главен прокурор към Прокурорската колегия.

По думите му предстои и Конституционният съд да се произнесе за това дали Сарафов упражнява функциите на правно основание, или отвъд правото - чрез самонастаняване в кабинета на главния прокурор. "Министърът на правосъдието предприе действие, което беше дълго очаквано. Предишното ръководство на ведомството не прояви необходимата решителност", подчерта Брегов.

„Правосъдие за всеки” с протест пред сградата на ВСС (СНИМКИ)

Според адвокат Димитър Марковски най-правилно в случая е да се изчака решението на КС, който вече е сезиран.

Той коментира и протестите в Съдебната палата, като отредели действията на демонстрантите "като недопустими и хулигански". "Макар гражданската енергия да е легитимна, подобни прояви в сградата на съда са неприемливи", изтъкна Марковски.

По думите му е опасно, ако в съдебната система навлезе „улично правосъдие“ - публично заклеймяване, разпространяване на снимки и внушения без доказателства. "В правовата държава обвиненията следва да се основават на факти", подчерта юристът.

Иван Брегов коментира и въпроса защо няма развитие по някои от нашумелите случаи – включително „Осемте джуджета” и в чий ръце е тяхното разрешаване? По думите му компетентността да бъдат разследвани случаите около „Осемте джуджета - лежи в Прокурорската колегия на ВСС. „Тя обаче действа в пълен синхрон с Борислав Сарафов. Появи се снимка на Сарафов с „Петьо Еврото“ пред „Осемте джуджета“. И той отново е в ситуация сам да проверява себе си”, обясни той.

Според Брегов „очевидно има натиск и принуда и тази банка с компроматни кадри” - вероятно определя поведението на част от съдиите и прокурорите, които са били въвлечени в „Осемте джуджета“ и около Мартин Божанов – Нотариуса. „Това са били двете неформални ядра, от които са зависели назначения и решаване на дела. Във ВКС в момента има съдия, който се занимава с тези въпроси, но нека съдиите от ВКС кажат повече. Мисля, че знаят кой е този съдия”, подчерта той.

И допълни: „Мисля, че Мартин Божанов – Нотариуса си е намерил правоприемник. Има такива твърдения, които могат да бъдат разследвани. Но всички тези въпроси трябва да бъдат решени от ВСС. Той има дисциплинарната власт”.

Във връзка с твърденията на Иван Брегов от ВКС призоваха гражданите, които разполагат с данни, подкрепящи твърденията за съдия – правоприемник на Мартин Божанов-Нотариуса, да ги предоставят

В позиция, изпратена до медиите, ръководството на Върховния касационен съд посочва, че „приема изключително сериозно и с голяма тревога твърденията на г-н Иван Брегов, според които „Мартин Божанов-Нотариуса си е намерил правоприемник“ и „в момента във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси“.

От институцията посочват, че „във Върховния касационен съд не е получаван нито писмен, нито устен сигнал за върховен съдия, занимаващ се с действия, подобни на тези на Мартин Божанов-Нотариуса, до председателя на съда Галина Захарова и до нейните заместници не е достигала такава информация”.

И допълват:” Затова председателят на Върховния касационен съд призовава гражданите, които разполагат с данни за подобни действия на съдия, да ги предоставят на съда, за да бъдат внимателно проверени чрез съответните компетентни органи”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова