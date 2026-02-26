Темата за избора на изпълняващ функциите главен прокурор и правомощията на Висшия съдебен съвет предизвика остър сблъсък между адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“ и преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Здравей, България“. Поводът беше протестът срещу Борислав Сарафов, както и въпросът дали процедурата по неговото назначаване отговаря на закона.

Величков заяви, че според него настоящата ситуация представлява институционален проблем. „Още на 16 юни 2023 г., по-малко от 24 часа след освобождаването на Гешев, пленумът на ВСС трябваше да избере изпълняващ функциите главен прокурор. Вместо това, изборът беше оставен на Прокурорската колегия. Конституционно това е проблем, защото главният прокурор се избира от Пленума“, каза юристът.

Той подчерта, че изпълняващият функциите има същите правомощия като титуляра, но се избира за ограничен период, по закон - на всеки шест месеца. „Стигаме до абсурда, че ако няма нов избор, един човек може да остане безсрочно на тази позиция, избран от своите подчинени. Това е изкривяване на логиката на Конституцията“, категоричен е Величков.

Проф. Киров отговори, че след конституционните изменения от 2015 г. кадровата власт е разпределена между колегиите във ВСС.

„Пленумът има ограничени функции – той предлага назначаването на титулярите. Кадровата функция се осъществява от двете колегии. Съдийската избира изпълняващ длъжността председател на ВАС, а прокурорската – изпълняващ функциите главен прокурор“, обясни той.

Според него изборът в рамките на прокурорската колегия не представлява нарушение на процедурата.

Величков определи практиката като неравнопоставено прилагане на закона. „Съдийската колегия прилага закона. Прокурорската го тълкува, а тя няма право на това. Това е като двуликия Янус – две ръце на едно тяло, но действат различно. Недопустимо е“, заяви адвокатът.

Той добави, че според него ВСС действа извън мандат и в противоречие с решения на Съда на ЕС. „Ако се спази решението на Съда на ЕС, ВСС трябва незабавно да спре да изпълнява кадрови функции и дисциплинарни производства. Де факто съществува, но де юре е в нарушение“, смята Величков.

Проф. Киров възрази, че само Конституционният съд може да дава автентично тълкуване на Конституцията, а законите могат да се тълкуват от институциите, които ги прилагат.

„Всеки, който прилага закона, го тълкува. Ако има противоречива практика, върховните съдилища дават тълкуване. Народното събрание може да даде автентично тълкуване. Но ВСС не е орган, който произвежда задължително тълкуване“, посочи той.

Двамата се противопоставиха и по въпроса защо не е потърсено автентично тълкуване от парламента.

Разговорът засегна и напрежението в самата прокурорска система, след като 15-има обвинители публично защитиха свой колега, отстранен от настоящото ръководство. Величков видя в това знак за вътрешно разместване. „Никой не трябва да козирува на никого. Трябва да се спазва законът. Но факт е, че излизат публични позиции от прокурори – нещо, което рядко се случва“, каза той.

Проф. Киров обаче постави въпроса по-широко: „Не трябва да героизираме един прокурор и да демонизираме институцията. Ако има нарушения – те се проверяват. Но позиция на група прокурори сама по себе си не означава институционален бунт“.

В края на разговора двамата се съгласиха, че политическото влияние в прокуратурата е хроничен проблем. Величков заяви: „Политиката при всички главни прокурори започва от началото на мандата им. При някои свършва по-рано, при други продължава до края. Прокуратурата трябва да излезе от политическия терен“.

Той даде пример с конкретни разследвания, включително казуси като „Петрохан“, където според него твърде рано са били изключени някои версии. Проф. Киров отговори, че в правовата държава институциите трябва да действат в рамките на закона и конституционните си правомощия, без политически интерпретации.

Според адвокатите Емил Георгиев и Димитър Марковски темата предизвика остър правен спор и противоречива съдебна практика.

По думите на адв. Георгиев от „Правосъдие за всеки” проблемът се задълбочава от различното тълкуване на закона от съдилищата. „Преобладаващата част от съдилищата в България и ВКС приемат, че Борислав Сарафов не е легитимен и не може да ги сезира“, заяви той в ефира на „Твоят ден”. В същото време има и съдилища, които приемат обратното. По думите му този спор трябва да бъде решен от пленума на ВСС.

Адв. Марковски допълни, че ако това не се случи, „съдийската квота трябва да се намеси в кадровите решения“.

Георгиев смята, че самото определяне на временно и. ф. главен прокурор „много повече наподобява избор на титуляр“, което означава, че трябва да се приложи процедура, близка до тази за избор на титулярен главен прокурор, а не решение само на прокурорската колегия.

Георгиев припомни, че прокурорската колегия е взела допълнително решение във връзка със сигнал за евентуално узурпиране на поста от Сарафов, но това не е решило проблема окончателно. Той отбеляза и ограниченията в съдебния контрол: „Не всички съдебни актове могат да бъдат обжалвани до последната инстанция.“

„Самият Борислав Сарафов беше оспорил отказа на пленума да го назначи като главен прокурор“, посочи Георгиев, като добави, че последващото оттегляне на жалбата е било по-скоро опит да се удължи процедурата, отколкото да се намери решение.

Според него дори произнасяне на Конституционния съд няма да даде окончателен отговор, а изходът е инстутиционален: „Единственото смислено решение е или пленумът да намери воля да реши въпроса, или прокурорската колегия да измени решението си и да прекъсне тази агония, като определи друг, който да изпълнява тази функция.“

Адв. Марковски подчерта, че назначаването на Сарафов е извършено с акт на прокурорската колегия, който все още не е отменен.

„Конституционният съд на Република България е сезиран по този въпрос и всяко друго действие извън негово решение е заобикаляне на проблема“, заключи той.

Редактор: Цветина Петкова