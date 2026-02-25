-
Прокурорската колегия гласува единодушно
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши Марин Малчев да заеме поста административен ръководител на Софийската районна прокуратура. Той беше избран единодушно със 8 гласа "за" и 0 "против".
Малчев беше единственият кандидат. От близо половин година той беше изпълняващ функциите районен прокурор на София. Малчев е прокурор от по-високо ниво в държавното обвинение - от Софийската окръжна прокуратура.
Никой не подкрепи единствения кандидат за ръководител на Софийската районна прокуратура
Това е втора процедура на гласуване, след като първата се провали. СРП е без титулярен ръководител от началото на 2024 г., когато тогавашният районен прокурор Невена Зартова подаде оставка. Тя напусна шефското място след разразилия се скандал за група за влияние в съдебната система, начело на която е бил убития Мартин Божанов-Нотариуса.
На заседанието на Прокурорската колегия в сряда отиде и служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Той отбеляза, че изборът е важен. И допълни, че има законово правомощие да участва в заседанието, но без да гласува.
Прокурор Марин Малчев има над 14 години юридически стаж и към момента изпълнява функциите на административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура от юли 2025 г. Професионалният му път преминава през различни длъжности в същата прокуратура, както и позицията "заместник-окръжен прокурор" в Окръжна прокуратура – София.
Сред основните му приоритети са надграждане на съществуващите механизми на работа и повишаване на ефективността на разследванията. "Специално внимание ще бъде отделено на дела за измами, домашно насилие, трафик на хора, транспортни престъпления и престъпления с участие на непълнолетни, чрез по-добра организация и специализация в рамките на прокуратурата", пише в съобщение на прокуратурата до медиите.
Акцент ще бъде поставен и върху съкращаване на продължителността на досъдебните производства, засилване на контрола върху забавени и спрени разследвания и ограничаване на случаите, прекратени поради изтичане на давност. Предвиждат се и мерки за подобряване на работната организация, повишаване на ефективността на прокурорите и развитие на професионалната среда.
