Решението на Пленума на ВСС за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов беше очаквано. Това заяви в предаването „Пресечна точка” председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица” Наталия Киселова.

По-рано днес ВСС реши да прати на Прокурорската колегия искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за смяна на Борислав Сарафов.

„Правомощия на ВСС е да предложи на държавния глава да издаде указ за лице в мандат. След като става въпрос за временно изпълняващ функциите очаквано се изпраща към Прокурорската колегия. Досега тя не се е занимавала с такъв въпрос. Може да очакваме следващата седмица натискът на министъра да продължи и да поиска друг прокурор от ВКС да заеме длъжността за 6 месеца”, каза Киселова. Тя обаче смята, че са възможни различни юридически процедури, за да се прескочи мандатът на служебния кабинет. „Очаквам Прокурорската колегия да бави”, коментира Киселова. Тя все пак очаква промяна.

По отношение на обвиненията от европрокуратурата срещу българският представител Теодора Георгиева, Киселова каза, че това е „много сериозен имиджов удар по нашето правосъдие и прокуратура, както за самата България”, . „На трето място е проблем и в персонален план, защото госпожата, която е обвинена, беше един от говорителите срещу системата и модела на „джуджета-евро”, паралелно правосъдие и кадруване”, каза Киселова.

Тя очаква промяна в МВР, след освобождаването на главния секретар. „Предполагам, че същата съдба ще сполети и заместник-главния секретар”, каза Киселова.

„Служебното правителство има кратък хоризонт. Той трябваше да се използва за намаляване на напрежението, а не да го покачва”, каза Киселова.

Тя се надява кабинетът да покаже, че е правителство на всички, а не само на една коалиция.

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

По отношение на гласуването на ветото на президента, Киселова каза, че това е станало благодарение на други гласове, не на тези от левицата.

„Тезата, че „ДПС – Ново начало“ подкрепя да има секции в чужбина така, както досега, се оказа невярна”, каза Киселова. Депутатите, които са отхвърлили ветото ще си понесат вътрешнопартийни последици.

Киселова отбеляза, че след избирането на Крум Зарков за лидер на БСП, вече не се говорило дали ще влязат в следващия парламент, а с колко. „Мисля, че в хода на следващите седмици и в предизборната кампания колегите ще покажат едно освежено лице. Става дума за това, че си дадохме сметка за онези проблеми, които ни доведоха до този резултат”, каза Киселова. „Конкуренти сме с Радев и мисля, че всички с интерес очакват да видят неговите кандидати”, допълни тя.

