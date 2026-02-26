След близо 7 часа заседание, Пленумът на Висшия съдебен съвет не излезе с решение дали изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да бъде сменен. Кадровиците бяха свикани за това от служебния министър на правосъдието. Андрей Янкулов настоява, че мандатът на Сарафов на поста е изтекъл отдавна.

На практика без дебат, но с продължително припомняне на стари решения на Пленума от 2023 г, кадровиците единодушно решиха да върнат въпроса на Прокурорската колегия, която трябва да го реши по компетентност.

Така пред нея вариантите са два. Единият е да приемат искането на служебния правосъден министър и да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор. Другият - да откажат да разгледат искането с мотив, че вече са се произнесли по него и според тях Борислав Сарафов е в заварено положение, тоест може да остане на поста след изтичането на шестмесечния срок, който беше определен с промените в Закона за съдебната власт.

Междувременно по искане на самия и.ф. главен прокурор е образувано дело в Конституционния съд, който трябва да отговори на въпроса легитимен ли е Сарафов начело на държавното обвинение след 21 юли 2025 година.

Днес кадровиците напълно единодушно решиха да прехвърлят „горещия картоф” към Прокурорската колегия, като мотивите, с които и прокурори, и съдии стигнаха до това решение, бяха различни.

„Прокурорската колегия вече така или иначе е сезирана с днешното решение от Пленума и няма необходимост аз изрично да я сезирам”, каза Андрей Янкулов.

„За мен компетентна да определи изпълняващ функциите е съответната колегия. Как може човек, който ще е начело за шест месеца, да предложи стратегия за развитие?”, каза Огнян Дамянов от Прокурорската колегия.

„Единственият начин да разсечем този „Гордиев възел” е Прокурорската колегия да преосмисли своето решение”, каза Олга Керелска от Съдийската колегия на ВСС.

Председателят на Върховния касационен съд също се съгласи, че Прокурорската колегия е компетентна да посочи кой ще бъде изпълняващ функциите обвинител номер едно. И допълни: „Аз също бих предложила на Прокурорската колегия да преосмисли своето становище”, каза Галина Захарова.

Прокурорите още миналата година излязоха със становище, че Борислав Сарафов е в заварено положение и затова може да остане на поста след изтичането на шестмесечния срок като изпълняващ функциите главен прокурор.

„Оттук нататък ще предприема всички възможни следващи стъпки за решаването на този въпрос. Аз се надявах Пленумът на ВСС да го реши. Имаме изпълняващ функциите главен прокурор с оспорена легитимност от доста състави на различни съдилища. Това създава правна несигурност и състояние на критична криза на правовата държава”, каза след края на дебата Андрей Янкулов.

Казусът може да влезе в дневния ред на Прокурорската колегия най-рано следващата сряда.