Има ли вероятност Съединените щати да предоставят на Киев ракети „Томахоук” и как това може да се отрази на хода на войната в Украйна? Темата в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA News коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

„Честно казано, трудно е да се каже какво въоръжение конкретно ще бъде предоставено, защото официално решение няма“, припомни той. И допълни: "На техническо ниво продължават обсъждания и изясняване на сценарии на употреба. Ако решението бъде положително и ако бъдат доставени модификации с голям обсег, това ще промени оперативната палитра на Украйна — като разшири възможностите ѝ за удари дълбоко зад линията на фронта".

„Преди да говорим за решение на САЩ, трябва да изясним – "Томахоук" са многофункционални крилати дозвукови ракети. Има десетки модификации с различно предназначение - стратегическо или тактичско. Могат да носят и ядрени, и конвенционални бойни глави. Могат да носят и касетъчни боеприпаси, които са забранени, но това не пречи да бъдат използвани", обясни бившият военен министър.

По думите му тези ракети могат да се изстрелват от надводни кораби, подводници, специализирани плаващи платформи и (в определени версии) от наземни установки. Найденов отбеляза, че наземната модификация "Грифон", която е една от малкото предназначени за изстрелване от сушата — е била с ядрена бойна глава и фактически е изтеглена от експлоатация преди десетилетия. „Не предполагам, че някой планира предоставяне на ядрени бойни глави на украинска територия“, заяви той категорично.

Сред по-модерните платформи той посочи „Тайфун“ — наземна пускова система, способна да изстрелва ракети от вариантите "Блок 4" и "Блок 5", като "Блок 5" е представен сравнително наскоро и носи подобрения в системите за наблюдение, управление и целеуказване.

Бившият министър на отбраната обясни, че в зависимост от варианта обсегът на „Томахоук“ може да варира от около 870 км до над 2 500 км. Това означава потенциално покриване на „дълбоки“ цели в руската територия — включително стратегически обекти в района на Москва и Санкт Петербург. „Такива възможности разширяват опци­ята за нанасяне на удари по командни центрове, логистични възли и дълбоко разположени инфраструктурни цели“.

Найденов изтъкна и наличието на модификации, проектирани за специфични задачи — като унищожаване на дълбоко разположени подземни съоръжения или специални варианти за влияние върху електрически мрежи. Той обаче подчерта, че все още не е ясен окончателният списък с оръжия, които биха могли да бъдат разрешени за предаване на Украйна.

Той припомни, че Украйна вече разполага с крилати ракети от Великобритания - "Сторм Шадоу", френските СКАЛП и американските АТАКМС. Планираните доставки от някои европейски държави на ракети с по-голям обсег биха запълнили вакуум в способностите за удари на средни и големи разстояния, които частично се разчиташе да бъдат осигурени от германските "Таурус" — доставка, която не се реализира.

На въпрос дали неамерикански екипажи биха могли да активират и използват „Томахоук“. Найденов изрази съмнение: „Съмнявам се, че модификации като тези биха били предоставени с пълна възможност за самостоятелно управление от чужд военен персонал“.

