От тази седмица тя е почетен професор в Университета по хранителни технологии в Пловдив
Тя познава храната и казва за нея, че е ключът към дълъг живот, тъй като в нея има информация и решения на проблемите ни. От тази седмица е почетен професор в Университета по хранителни технологии в Пловдив. На фокус е шеф Силвена Роу.
Тя посочи, че учебното заведение има много сериозно академично наследство.
Според нея храната е основното лекарство. Роу каза, че бобът е храната на дълголетието. Тя допълни, че страната ни има оригиналните пробиотици в храните - кисело мляко и кисело зеле. И допълни, че нашите туршии са суперхрани.
Как да се храним здравословно, но и вкусно: Съветите на шеф Силвена Роу
"Имаме невероятни неща, но нямаме посланици", смята още шеф Роу.
Тя призова хората да не напускат страната, защото за нашето ДНК е най-добре да конкумираме нашата храна. Целта на шеф Роу е да накара повече млади хора да останат да живеят тук.
Роу каза, че за нея ключово е клетъчното хранене, а не диетите.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
