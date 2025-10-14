Парламентарната група на ИТН предложи за обсъждане проект на закон, който да наказва със затвор до 6 години онези, които казват нелицеприятните истини. По темата дебатират адвокатът Димитър Марковски и медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Двамата коментираха сгреши ли групата на Слави Трифонов с идеята и редно ли е да наказваме с решетки свободата на изразяване.

