Темата коментират Димитър Марковски и доц. Георги Лозанов
Парламентарната група на ИТН предложи за обсъждане проект на закон, който да наказва със затвор до 6 години онези, които казват нелицеприятните истини. По темата дебатират адвокатът Димитър Марковски и медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.
Двамата коментираха сгреши ли групата на Слави Трифонов с идеята и редно ли е да наказваме с решетки свободата на изразяване.
Цялото предаване гледайте във видеото.
