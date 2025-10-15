-
Жители на околните села се притесняват, че това може да предизвика наводнения
Тонове фрезован асфалт от ремонта на автомагистрала „Тракия“ са изсипани само на метри от коритото на река Тунджа между Сливен и Ямбол. Жители на околните села се притесняват, че това може да предизвика наводнения или да навреди на околната среда и здравето им.
„При започване на ремонта, заедно с изпълнители, търсехме най-близкия терен. Обърнахме се към кмета на село Крушаре. Той ни предоставя този терен, където започна депонирането. Изсипаха се камионите и трябваше с фандроми да се съберат на депо. Когато се е събирал материалът на депо, са го прибутали малко по-близо”, обясни инж. Митко Иванов от АПИ-Сливен.
След среща с представители на Басейнова дирекция изпълнителят докарал техника, която в момента изгребва материала към друго депо. Направена е забележка на фирмата.
