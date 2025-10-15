Влизането в еврозоната е възможност, а не гаранция за успех. Ние трябва да бъдем достатъчно умни и смели, за да проведем разговора какво трябва да направим, за да се възползваме от всички дадени ни възможности. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и развитието Томислав Дончев при откриването на дискусията „Еврозоната като част от пътя към икономическа трансформация“.

„Сложността на публичните политики, които трябва да се правят, за да имаме икономика с много по-висока добавена стойност минават през далеч по-сложната тема за образованието, далеч по-сложната тема какви трябва да са мерките на държавата. Всяка държавна намеса, включително с публично финансиране по отношение на бизнеса е винаги сложна и спорна мярка. Там, ако не дозираме правилно нещата, имаме латентната опасност лекарството да се превърне в отрова“, подчерта вицепремиерът Дончев.

Той посочи, че освен ясни цели е необходим минимум обществен консенсус или, както ги описва самият Дончев, набор от няколко основни цели.

Вицепремиерът Дончев призова да си поставим за цел през следващите 10 години разходите ни за научна и развойна дейност, които към момента са 0.8% от БВП да бъдат 2%. „Това е една доста реалистична цел“, добави той.

Дончев отбеляза, че в момента с подкрепата на държавата се строя 10 индустриални зони. „Защо да не си поставим за цел през следващото десетилетие да построим още 30. В една индустриална зона инвестиционният процес тече пъти по-бързо, условията за бизнес са много по-добри“, каза той.

„Истинската революция не е когато гледате данните от статистиката, истинската революция се случва в главите на хората. Ние имаме проблеми, защото при нас персоналният просперитет и печалбата се свързва много често с държавна служба, късмет и някоя далавера. Докато не променим тези нагласи, гоненето на тези амбициозни цели ще бъде много по-трудно“, заключи Дончев.

Редактор: Румен Лозанов