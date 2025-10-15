Снимка: БГНЕС
Златан Златанов заяви, че ще свика ново заседание следващата сряда
Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев за пети път не беше изслушан от парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения. Това съобщи председателстващият комисията Златан Златанов от „Възраждане“ пред медиите след проваленото заседание.
По думите му днешната среща отново е пропаднала поради липса на кворум — в залата са се регистрирали едва петима депутати от общо 15.
Божидар Божанов: Няма как да подкрепим Деньо Денев за шеф на ДАНС
„Това е петото подред заседание, което не се провежда. Единственото, което е било свикано и проведено досега, е било по инициатива на председателя на парламента Наталия Киселова и е било свързано със законопроект“, уточни Златанов.
На заседанието е трябвало да бъде изслушан Деньо Денев във връзка с изборите за Общински съвет в Пазарджик, проведени в неделя. Причина за интереса на комисията е появилата се онлайн информация за предполагаемо купуване на гласове и влияние върху изборните резултати.
Златанов обяви, че ще свика ново заседание на комисията следващата сряда със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.Редактор: Дарина Методиева
