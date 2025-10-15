Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев за пети път не беше изслушан от парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения. Това съобщи председателстващият комисията Златан Златанов от „Възраждане“ пред медиите след проваленото заседание.

По думите му днешната среща отново е пропаднала поради липса на кворум — в залата са се регистрирали едва петима депутати от общо 15.

Божидар Божанов: Няма как да подкрепим Деньо Денев за шеф на ДАНС

„Това е петото подред заседание, което не се провежда. Единственото, което е било свикано и проведено досега, е било по инициатива на председателя на парламента Наталия Киселова и е било свързано със законопроект“, уточни Златанов.

На заседанието е трябвало да бъде изслушан Деньо Денев във връзка с изборите за Общински съвет в Пазарджик, проведени в неделя. Причина за интереса на комисията е появилата се онлайн информация за предполагаемо купуване на гласове и влияние върху изборните резултати.

Златанов обяви, че ще свика ново заседание на комисията следващата сряда със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

