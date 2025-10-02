Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човекът на Пеевски Деньо Денев за шеф на ДАНС. Това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в кулоарите на Народното събрание.

Той посочи, че ако преди Румен Радев е назначавал шеф на ДАНС от една страна чрез свое служебно правителство, а от друга с неговия подпис като президент, то сега не е такава ситуацията, тъй като Пламен Тончев е бил пенсиониран в комисията по досиетата.

НС ще разгледа механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

„Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът, и правителството да направи малко повече опити да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава”, каза още Божанов.

Редактор: Цветина Петрова