От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание
От днес до неделя ще се реорганизира движението в участъците в ремонт на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. За повишаване на безопасността при интензивния трафик ще може да се шофира и в аварийната лента, съобщават от Пътната агенция.
От 19:00 ч.тази вечер до 7:00 часа на следващия ден ще се почиства тръбата на тунел “Кочериново” на автомагистрала “Струма” в посока София. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.
От АПИ уточняват, че дейностите ще се извършват в часове, в които се очаква потокът от коли да е по-слаб. Въпреки това, призовават шофьорите да се движат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация.
Малко по-късно днес, във връзка с безопасността, в София ще се проведе брифинг с участието на представители на Пътната полиция и Пътната агенция.Редактор: Дарина Методиева
