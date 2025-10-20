До видеозаписа от изпита на 18-годишния шофьор, който загина при тежка катастрофа на пътя Созопол – Черноморец бяха допуснати не само експерти от Агенция “Автомобилна администрация”, но и медии и представители на неправителствени организации. При удара живота си загубиха още две момчета – на 17 години. И тримата са ученици.

В Созопол днес е ден на траур. След катастрофата бяха разпоредени спешни проверки на фирмата, в която младежът е карал шофьорския си курс. Установено е, че часът по нощно кормуване всъщност е проведен следобед.

“Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден юни месец в 17:00 часа, което не е в тъмната част на деня”, коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов.

Разследването за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг приключи

От записа стана ясно, че изпитващият не си е сложил предпазния колан. По думите на Монов той ще бъде наказан за това, защото е грубо нарушение на закона за движение по пътищата.

“За първи път се допусна и неправителственият сектор като наблюдатели при тази проверка. Сериозни нарушения на изпита не бяха допуснати. Единственото, което може да бъде отчетено като някакво нарушение е, че се правеха само леви, осигурени завои без да се пропуска насрещно движещия се. А знаем, че на курсистите им е доста трудно да се справят с тази ситуация”, смята Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Вутов сподели, че маршрутът на обучението не може да се проследи дигитално, защото то е приключило на 11.07.2025 г., което е ден преди официалното влизане на дигитализацията в обучението.

“Тече проверка във фирмата относно тези “подсигурени леви завои”, защото това не отговаря наистина. В методиката за изпитване няма такова понятие, тъй като вървим по правилата - няма нито осигурени десни, ните осигурени леви. Има задължителни елементи, които е трябвало да се изпълнят и те са изпълнени”, каза Монов.

По думите му липсата на колан е първо провинение на изпитващия, така че той ще бъде наказан по вътрешните правила.

Повече по темата гледайте във видеото.