Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна им оценка. Това заяви на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС), във връзка с разследването на инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг на 14 август, по което обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев.

Повдигнаха по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев за инцидента в „Слънчев бряг”

Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на четиригодишния Мартин, който също пострада сериозно и беше транспортиран с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души.

Маринов добави, че защитниците на обвиняемия са поискали неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден заради това, че е информирал обществеността за хода на разследването. "Категорично не съм предубеден", каза следователят и добави, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.

По негови думи е имало и друго искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му дълга рехабилитация. Трябва да се научи да ходи и говори отново

"Обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването, което ще се случи след окончателното повдигане на обвинението. То е готово, изготвено и ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор по негова преценка, след като призове адвокатите и обвиняемия. Това вероятно ще се случи в рамките на седмица", каза следовател Маринов.

Предстои материалите по разследването да се предявят на обвинения, да се напише обвинителен акт от прокуратурата, който да бъде внесен в Бургаския окръжен съд. Това може да отнеме седмица-две. 18-годишният Никола Бургазлиев отговаря за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл. Установи се, че в кръвта и урината му е имало следи от марихуана. Разследването показа още, че на местопроизшествието нямало спирачен път. Спирачките работили дори и след удара. Една от версиите на Бургазлиев беше, че е предизвикал катастрофата заради техническа неизправност.

Припомняме, че от Националното следствие обявиха, че след решението на ВКС, с което беше постановено, че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор, по делото са постъпили искания от защитата, които са забавили хода му, но те не са уважени.