Окръжната прокуратура в Бургас предяви днес ново, по-тежко обвинение спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август.

Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на 4-годишния Мартин, който също пострада сериозно и бе транспортирано с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души. Случаят е определен като особено тежък, а престъплението – причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, е извършено при евентуален умисъл след употребата на марихуана, сочи новата правна квалификация.

Днес Бургазлиев беше изведен от следствения арест и доведен от Съдебната палата в Бургас, за да се запознае с прецизираното обвинение. Пред журналисти той коментира единствено, че съжалява за случилото се.

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев

Защитникът му адвокат Галина Колева разясни, че на този етап се касае за работно обвинение, което може да бъде променено отново, ако назначената автотехническа експертиза покаже, че е имало проблем с управляваното от Бургазлиев АТВ. Колева добави, че защитата ще оспорва резултатите от токсикологичната експертиза, според която в кръвта на обвиняемия са открити следи от упойващи вещества.

“Никола отрича да е употребявал канабис. Ще поискаме втората контролна проба да бъде изследвана в друга лицензирана лаборатория“, каза адв. Галина Колева.

Във вторник Окръжната прокуратура в Бургас обяви, че е прецизирала обвинението срещу 18-годишния младеж. По думите на окръжния прокурор Георги Чинев престъплението е извършено под влиянието на наркотични вещества, а предвиденото наказание е лишаване от свобода до 20 години или доживотен затвор. Към момента са направени два огледа на АТВ-то.

Следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза.

