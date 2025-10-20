Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Това заяви в прессъобщение лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", допълва лидерът на ДПС.

Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението

Според Пеевски мисията на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната.

"Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", завършва Пеевски.

