България има гарантирани количества горива до края на годината, а правителството има ясен план за действие, свързан с американските санкции срещу руски петролни компании. Това увери днес енергийният министър Жечо Станков след среща при премиера. Какво трябва да включва конкретният план за действие на правителството, за да се гарантира стабилност на пазара на горива? Темата коментира енергийният експерт и бивш заместник министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването „Пресечна точка”.

„Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” трябва да съхранява горива, необходими, за да функционира държавата минимум 3 месеца. Друг е въпросът дали ги има. Агенцията няма собствени складове и използва на частни компании, а може да съхранява горивата и в чужди държави. Доколкото разбрах от министъра, ще проверява къде са и колко са”, коментира Явор Куюмджиев. „Преди време се оказа, че има 0. Добре, че беше при рутинна проверка, а не при нужда”, коментира Куюмджиев.

Той обясни, че със санкциине реално се забранява на контрагентите да работят с руските компании. „В конкретния случай това са банките. Тоест рафинерията или нейният съсобственик не може да използва банкови услуги, да купува суров петрол или да получава пари за продадените горива. Тоест той може да си работи, но няма как да получава пари. Единственият вариант е плащане в брой на техните бензиностанции. Това се случва в Сърбия в момента. Там „NIS петрол”, която е собственост на „Газпром нефт”, не можаха да променят собствеността ѝ”, обясни Куюмджиев.

„Има само едно нещо, което може да направи държавата. Преди години беше приета промяна в закона, която дефинира функцията на „особен управител” в стратегически важни за българската енергетика предприятия. Без да се сменя собствеността, без да се експроприра или национализира, влиза т.нар. особен управител, който измества сегашния мениджмънт", обясни Куюмджиев.

Според него обаче има поне три проблема. „Първият е, че не са разписани нормативните актове, които да опишат как този особен управител ще влезе в „Лукойл” и как ще поеме управлението. Второто, което не е ясно, е с каква фирма ще оперира, като фирмите на „Лукойл” са под санкции. Независимо кой е управител, те са под санкции. Тоест трябва да се измисли някаква друга фирма, странична, която да купува нефт, да го преработва и да го продава. Третият проблем, който виждам, е кадровото обезпечаване на все пак доста сложните процеси по търговия на световните пазари с нефт. Да кажем, че преработката може да бъде овладяна със съществуващия среден мениджмънт в рафинерията, доколкото съм информиран. Тоест става дума главно за българи, които имат достатъчно опит да го правят. Но после е дистрибуцията— кой ще го прави? Ние такива хора в България едва ли имаме повече от 10 и те си работят някъде”, коментира Куюмджиев.

Така той не вижда как за 3 месеца ще бъдат преодолени тези 3 пречки.

Теоретично може да се поиска отлагане на влизането в сила на тези санкции от САЩ, смята още Куюмджиев.

